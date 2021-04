Orçamento dos Açores para 2021 aprovado na generalidade

O primeiro Orçamento submetido pelo Governo Regional dos Açores de coligação PSD/CDS-PP/PPM teve o voto contra do BE e do PS.

Após a aprovação na generalidade, os parlamentares vão votar as 45 propostas de alteração ao Orçamento.

A votação final global do Orçamento regional para o corrente ano está prevista para sexta-feira.

O Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.

Hoje, já tinha decorrido a votação final global do Plano para 2021 e das Orientações a Médio Prazo para 2021-2024, tendo os sentidos de voto sido iguais aos do Orçamento na generalidade.