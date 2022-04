Onze mortes, 780 infeções e redução nos internamentos nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internadas 455 pessoas com Covid-19, menos 16 do que na segunda-feira, 78 das quais em unidades de cuidados intensivos, menos quatro nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (4), na região Norte (2), na região Centro (1), no Alentejo (3) e no Algarve (1).

Relativamente às idades das vítimas, sete tinham mais de 80 anos, duas entre 70 e 79 anos, uma entre 60 e 69 anos e uma entre 50 e 59 anos.

Sobre a caracterização etária dos novos casos de infeção confirmados, é entre os 40 e os 49 anos (homens e mulheres) que se registaram mais casos, com mais 126 infetados nas últimas 24 horas. Seguem-se as faixas etárias entre os 30 e os 39 anos (123), entre os 20 e os 29 anos (117 novos casos) e entre os 60 e os 69 anos (70 novos casos).

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há menos 1.036 casos ativos, totalizando 32.598.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.925 pessoas e foram registados 1.063.100 casos de infeção.

As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas menos 656 pessoas, totalizando 29.413

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com a notificação de 242 novas infeções, contabiliza até agora 411.295 casos e 7.660 mortos.

Na região Norte foram registadas 324 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 408.398 casos de infeção e 5.546 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 103 casos, acumulando-se 142.009 infeções e 3.131 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 39 casos, totalizando 38.474 infeções e 1.019 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim regista 48 novos casos, acumulando-se 42.042 infeções e 455 mortos.