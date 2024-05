“Olhares sobre a nossa terra” de José Augusto Borges e Irene Pinheiro Borges

O evento contou com a presença do vice-presidente da Câmara do Nordeste, Marco Mourão, e com a presença de muitos familiares e amigos, de São Pedro de Nordestinho, de onde é natural o autor, indica nota de imprensa.





A obra é um contributo histórico sobre esta freguesia e as localidades vizinhas da extinta freguesia de Nordestinho, tem prefácio de José Carlos Carreiro e foi apresentado por um familiar dos autores, que definiu o livro como sendo o resultado do “orgulho que o pai nutre pela sua terra e que pretendeu retratar para a posteridade partilhando-a com os nordestenses, refletindo o vivência do pai, na primeira pessoas, e o olhar da mãe, em homenagem a São Pedro de Nordestinho e ao seu povo”.





A composição do livro exigiu um esforço duplo, por ter sido escrito a quatro mãos, e naturalmente com estilos de escrita diferentes, sendo realçado o contributo prestado pela coautora, Irene Pinheiro Borges, sobretudo na seleção e na sintetização, a que ajudou a sua formação em história.





Saliente-se que as pessoas de São Pedro de Nordestinho encontram-se em destaque na obra, tendo toda a composição do livro implicado um “grande esforço de seleção face à recolha inicialmente efetuada pelo autor ao longo do tempo com o desejo de vir a concretizar o livro agora lançado”, adianta a nota de imprensa.





Na ocasião, o vice-presidente da autarquia do Nordeste, Marco Mourão, congratulou-se pela presença de tantos amigos e familiares dos autores, referindo que a “literatura nunca ocupa espaço e a Câmara do Nordeste continuará a apoiar projetos que retratem o concelho e que sejam um contributo para memória futura”.