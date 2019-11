Oficinas de reutilização na Semana da Prevenção de Resíduos

As mais lidas

Estão previstas ainda duas palestras no Centro Paroquial de Bem Estar Social de São José.

Estão também programadas sessões de sensibilização ambiental na Escola Secundária Domingos Rebelo, nas escolas Básicas/Integradas de Arrifes, Rabo de Peixe, Ginetes, Canto da Maia e na Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo.

Desta forma a MUSAMI terá uma equipa de profissionais do Espaço EU no Parque Atlântico a dar sugestões sobre como reaproveitar os resíduos lá em casa, conferindo-lhes maior utilidade ou valorização após o seu uso. Objetos que podem ser elaborados inclusivamente por crianças.

“Mude os seus hábitos, reduza os seus resíduos” é o mote da iniciativa em 2019 que pretende chamar a atenção para a importância da redução de resíduos por via da sua reutilização.

A MUSAMI vai realizar duas oficinas de reutilização a 16 e 23 de novembro, no Parque Atlântico, em Ponta Delgada, das 11h00 às 19h00, assinalando a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok