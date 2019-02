No âmbito das comemorações dos 167º aniversário da Escola Secundária Antero de Quental, decorre na próxima sexta-feira, dia 22 de fevereiro, um debate intitulado o “Liceu e a Cidade” – olhares que se cruzam, pelas 14h30 horas, na biblioteca da escola.

O debate contará com Rui Bettencourt, secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas; José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara de Ponta Delgada; Mota Amaral, antigo Presidente do Governo Regional, ex-Presidente da Assembleia da República; Melo Bento, investigador da História da Região; Fátima Mota, professora.



O debate será moderado por Sidónio Bettencourt.