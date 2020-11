Núcleo Expositivo das Bicas aberto ao público

Para José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, a freguesia dos Flamengos está "dotada de um potencial turístico inegável, na encruzilhada da história que sabemos tão bem contar, mas que ainda não estava suficientemente estudada e aprofundada, pelo que a Câmara Municipal da Horta avançou com um projeto de intervenção para desenvolver o potencial turístico e histórico da zona das Bicas’, disse citado em nota.



“No dia em que se assinala a passagem dos 47 anos do sismo de 1973 que destruiu, recorde-se mais de 600 casas, este Núcleo Expositivo, recolhe estas memórias, mas não fica refém destes episódios. A sua instalação, neste local, fruto da transferência de património da Região para o município da Horta, é agora a semente que nos permitirá, ainda mais no futuro, criar outras ligações e sinergias, que trarão mais valias culturais, económicas e turísticas à ilha do Faial”, sublinhou José Leonardo Silva.

O Núcleo Expositivo é “uma infraestrutura que valoriza o usufruto que a bela Ribeira dos Flamengos nos pode trazer no âmbito da oferta turística, com a criação de percursos pedonais e a ligação ao Jardim Botânico que é complementada com a valorização da fauna e da flora deste magnífico habitat”, frisou.