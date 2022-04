Novo campo de Rabo de Peixe torna “realidade um sonho”, diz Governo dos Açores

Falando hoje na inauguração do complexo, José Manuel Bolieiro elogiou o investimento de cerca de 1,8 milhões por parte da Câmara Municipal da Ribeira Grande na construção do recinto.

“Uma inauguração é, como sempre, uma fronteira. É um ponto de chegada, um trabalho muito meritório do Clube Desportivo Rabo de Peixe, da Junta de Freguesia, mas sobretudo com um forte empenho da Câmara Municipal da Ribeira Grande em tornar realidade um sonho há muito reclamado”, afirmou.

O social-democrata acrescentou que aquela inauguração é também um “ponto de partida” porque “rapidamente” vai ser iniciada a segunda fase da construção, que prevê “mais instalações” e “mais capacidade”.

Bolieiro enalteceu a atuação do presidente da autarquia da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio (anterior líder do PSD/Açores), que teve a “ousadia de assegurar meios do Orçamento Municipal para um investimento" destinado a “uma população que é referência nos Açores e no país pelo seu bem fazer e pela vontade que tem de ganhar o futuro”.

O presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) realçou a importância do desporto para a “ocupação dos tempos livres de forma saudável” e elogiou a localização do complexo desportivo por se situar próximo de uma escola.

“É no desporto que mais incentivámos o reconhecimento do esforço e a superação das capacidades. Isso ajuda a dar cultura à personalidade dos nossos jovens quando sabem que para alcançar algo que desejam é preciso esforço”, afirmou.

Em 2019, a Câmara da Ribeira Grande anunciou o lançamento de um concurso público para construção do novo campo de futebol na vila de Rabo de Peixe, uma obra orçada em cerca de 1,8 milhões de euros, que tinha um prazo de execução de doze meses.

Em 2016, o município colocou à venda o antigo campo do de jogos do Clube Desportivo Rabo de Peixe, que foi comprado pela conserveira Cofaco por 450 mil euros.

Desde daquele ano que o clube dos ‘pescadores’, que milita no Campeonato de Portugal de futebol, tem jogado em diferentes campos do concelho.