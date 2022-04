Nonagon acolhe conferência “Cuidados de Saúde Primários – Os Novos Desafios Pós-Pandemia”

A realização deste evento tem como objetivo “promover um espaço de reflexão entre os Conselhos de Administração das Unidades de Saúde da Região Autónoma dos Açores, os responsáveis pelo Serviço Regional de Saúde, profissionais da saúde e comunidade em geral, sobre o modo como estas unidade de saúde, em particular os cuidados de saúde primários, se organizarão no pós-pandemia”, refere comunicado.





As mudanças organizacionais dos últimos dois anos, com a pandemia, “apesar de terem obrigado a uma nova dinâmica e reestruturação dos serviços e das respostas em saúde, manteve, nos cuidados de saúde primários, o mesmo desígnio, o de promover a saúde e prevenir a doença, prestando cuidados de saúde de qualidade aos utentes dos Açores”.

A sessão de abertura está agendada para as 9h30 de amanhã e contará com a presença do secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, enquanto a sessão de encerramento, na sexta-feira, às 12h30, irá contar com a presença do presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro.