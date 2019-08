Noites de Verão continuam a animar o centro histórico de Ponta Delgada

A iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada prossegue esta semana, como habitualmente de quarta-feira a domingo, com concertos para todos os gostos nas Portas da Cidades e na Praça do Município.

Desta forma, na quarta-feira, 7 de agosto, às 21h30, o centro histórico da cidade volta a receber animação itinerante com "Os Turistas", dos Fungis Magic Truxis, refere nota de imprensa.





Na quinta-feira, dia 8 de agosto, às 21h30, haverá um concerto na Praça Gonçalo Velho Cabral (Portas da Cidade), pela Banda Harmonia Mosteirense.





Na sexta-feira, decorre no palco nas Portas da Cidade, o concerto Musik’Alma, às 21h30.





Já a 10 de agosto, sábado, a partir das 20 horas, haverá animação infantil no Largo da Matriz com pula-pulas, enquanto às 21h30, o palco das Portas da Cidade receberá o concerto da Banda Nossa Senhora da Luz – Fenais da Luz & Amigos.





No domingo, 11 de agosto, às 21h30, mas no palco da Praça do Município, terá lugar o concerto Azor Jazz Quartet.