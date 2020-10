Negociaçõees podem levar ainda semanas

Michel Barnier, que participou hoje na reunião do Conselho de Assuntos Gerais da UE, salientou, numa mensagem divulgada na sua página na rede social Twitter, que os 27 irão prosseguir os trabalhos para fechar um acordo comercial justo com o Reino Unido “nos próximos dias e semanas”.

O negociador-chefe da UE sublinhou ainda a unidade que os 27 hoje confirmaram, antes da reunião do Conselho Europeu destas quinta e sexta-feira, em que o tema do ‘Brexit’ é um dos que domina a agenda, sendo o calendário cada vez mais apertaso para se chegar a um acordo com Londres que possa entrar em vigor no dia 01 de janeiro de 2021.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, fixou a próxima quinta-feira, 15 de outubro, como a data limite para se decidir sobre a manutenção das negociações com Bruxelas, enquanto a UE estica o prazo até final deste mês.

Desde que o Reino Unido abandonou formalmente o bloco europeu, em 31 de janeiro, os negociadores tentam fechar um acordo comercial que entre em vigor no final do período de transição (o último dia do ano).