Museu hebraico com 26 mil visitantes em cinco anos

Segundo refere uma nota de imprensa, ao longo destes cinco anos de existência, o Museu Hebraico Sahar Hassamaim desenvolveu várias iniciativas, como lançamentos de livros e a realização de conferências, colóquios, concertos musicais, homenagens, workshops, visitas guiadas pela cidade e exposições a nível nacional (Belmonte e Alenquer) e nos Estados Unidos da América (Fall River e Filadélfia).

Paralelamente, refere ainda a Câmara de Ponta Delgada, os serviços do Museu Hebraico trabalham no resgate e tratamento do arquivo histórico da antiga colónia hebraica de Ponta Delgada, higienizando a documentação e realizando estudos científicos sobre as Torás, em parceria com a Universidades Nova de Lisboa e de Évora.

Além disso, estão a ser traduzidos documentos diversos, numa iniciativa que envolve o Consulado dos Estados Unidos da América em Ponta Delgada e estudiosos americanos ligados a várias universidades.

Foi também criada neste espaço cultural uma biblioteca com mais de 5 mil livros, a partir de três doações privadas, nomeadamente de Patrícia Bensaude, da Azorean Jewish Heritage Foundation e de José de Almeida Mello.

Ao Museu Hebraico Sahar Hassamaim foram doados vários legados patrimoniais ligados à comunidade judaica, também por privados, de entre os quais se destacam Miriam Sebag, Jorge Delmar e Vítor Meireles.

Para assinalar os cinco anos de existência, o Museu Hebraico tinha programado realizar um colóquio e concertos de teor hebraico, mas o evento foi cancelado devido à Covid-19.