Município de Ponta Delgada concede apoio à Associação de Profissionais de Táxi

“Este apoio é destinado a apoiar a título extraordinário a Associação de Profissionais de Táxi de Ponta Delgada e os seus associados, na particular situação de vulnerabilidade financeira em que estes se encontram, decorrente da pandemia Covid-19 e, em especial, a garantir a manutenção em funcionamento da central telefónica” da associação, pode ler-se no protocolo de cooperação assinado pela presidente do município de Ponta Delgada, Maria José Duarte, e pelo presidente da Associação de Profissionais de Táxi de Ponta Delgada, António José Feleja, adianta nota.

Na ocasião, o representante dos taxistas agradeceu, em nome da Associação e dos associados, a atenção da Câmara Municipal de Ponta Delgada perante as dificuldades que a classe profissional vive. “Agradecemos a gentileza e solidariedade de terem olhado para nós e nos estenderem a mão”, referiu, citado na nota, acrescentando, ainda, que este apoio é como que um “balão de oxigénio” que ajudará 80 famílias (a associação conta com 80 associados) e manterá a central que presta um “serviço de excelência”

Recorde-se que a Associação de Profissionais de Táxi de Ponta Delgada é uma associação sem fins lucrativos, tendo como finalidade o estudo, a prossecução e a defesa dos interesses comuns dos seus associados, com com vista ao seu desenvolvimento técnico e económico e a promoção da justiça e do equilíbrio sociais.