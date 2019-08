Município da Praia da Vitória sensibiliza comunidade para riqueza ambiental dos Pauis

No âmbito das Festas da Praia, e considerando a riqueza da Fauna e Flora que integram os pauis locais (Paul da Pedreira, do Belo Jardim, e da Praia da Vitória), a Câmara Municipal da Praia da Vitória está a promover um conjunto de ações de sensibilização junto da comunidade, no sentido de alertar para a preservação do meio-ambiente.

O Centro de Interpretação Ambiental, situado no Paul da Pedreira, Cabo da Praia, dispõe de duas exposições alusivas à diversidade e riqueza ambiental local, dando a conhecer as diferentes espécies de aves, plantas, peixes e insetos que caracterizam a Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória, reconhecida a nível nacional com o Prémio Município do Ano. Um trabalho desenvolvido pela equipa do projeto LIFE Coastal Wetland Restoration (CWR), explica nota de imprensa.





Integrado nas maiores festividades do concelho da Praia da Vitória, e até quinta-feira, dia 8 de agosto, a partir das 14 horas estão previstas visitas guiadas a este local, abertas ao público. Na sexta-feira, dia 9 de agosto, pelas 9 horas, decorre um percurso que envolve a visita aos três pauis do concelho, envolvendo a observação de aves.





A iniciativa, cuja concentração será no Paul da Praia da Vitória, está sujeita a inscrição prévia para o endereço de correio eletrónico: cia@cmpv.pt ou através do contacto: 295 540 200. O percurso, e após saída do paul, envolve a paragem em pontos de interesse ambiental e histórico, culminando no Paul da Pedreira.





As exposições “Ink Birds” e “Bio.Diver.Cidade” encontram-se patentes até 30 de agosto, no Centro de Interpretação Ambiental – Paul da Pedreira, e podem ser visitadas de segunda a sexta-feira, entre as 9 horas e as 12 horas e das 13 horas às 16 horas. A primeira tem por base ilustrações assentes na técnica do “Pontilhismo” e a segunda, por sua vez, consiste na mostra de diversas espécies existentes nos pauis, diz a mesma nota.





Segundo Raquel Borges, vereadora com competência na área do Ambiente, “a aposta do município da Praia da Vitória na vertente ambiental é uma das prioridades. Acreditamos que a sustentabilidade ambiental envolve toda uma comunidade na valorização das potencialidades locais, assim como na sua preservação. Neste sentido, continuamos a trabalhar num conjunto de medidas que reforcem o trabalho desenvolvido neste âmbito”, disse citada em comunicado.





“Continuamos atentos aos números dos resíduos produzidos no âmbito das Festas da Praia nas vertentes do vidro, plástico, papel e indiferenciados. Touradas mais limpas é outra das ações de sensibilização, verificando-se também nas nossas praias a patrulha verde, responsável por alertar para a problemática das beatas na areia. Outra das medidas de redução de resíduos dentro do espaço da Dream Zone reside na campanha Um Copo Chega”, acrescentou.