Praia da Vitória integra comemorações da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos

Sensibilizar as crianças para a prevenção de produção de resíduos, a sua redução e reutilização constituem o objetivo central das atividades promovidas pelo Município da Praia da Vitória, no âmbito da Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos, que decorre de 16 a 24 de novembro.

Ao longo dos próximos dias, crianças a partir dos três anos de idade, provenientes de escolas do Concelho, integram as ações “Oficina de Reciclagem de Natal” e “Compostar a Brincar”, no sentido de alertar para práticas conducentes ao aumento da sustentabilidade ambiental.

A “Oficina de Reciclagem de Natal” visa a concretização de um ornamento alusivo à quadra natalícia com materiais reutilizáveis, envolvendo uma vertente teórica associada aos conceitos relacionados com o ambiente e a política dos três R’s e outra prática, alusiva a ações que potenciem a criatividade.

No que concerne à iniciativa “Compostar a Brincar”, esta tem o intuito de alertar os mais pequenos para a importância do processo de compostagem de resíduos biodegradáveis, preparando-os com as bases para no futuro poderem assumir uma atitude ambientalmente proactiva.

A 11ª edição da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos é subordinada à temática “Mude os seus hábitos. Reduza os seus resíduos”.