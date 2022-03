Moscovo quer restringir manifestações de descontentamento social

"Há um trabalho importante aqui para conter esse tipo de ativismo malicioso e atividades ilícitas, incluindo protestos ilegais", disse Medvedev, durante uma reunião do Governo.

Medvedev (que foi Presidente russo entre 2008 e 2012) apelou ao reforço do controlo sobre a disseminação de "informações falsas" acerca da ação das Forças Armadas, crime punível com até 15 anos de prisão.

Pediu ainda que, recorrendo à lei, se evite a imposição de sanções externas contra o Estado russo, as suas empresas e os seus cidadãos.

Medvedev admitiu que a "pressão económica sem precedentes" contra a Rússia, sob a forma de sanções, pode provocar um "aumento do desemprego".

"Por isso, as questões relacionadas com o surgimento de tensão social devem ser acompanhadas com a maior atenção", disse Medvedev, sublinhando que “a luta efetiva contra as forças radicais” não pode ser separada dos problemas da imigração.

Medvedev também destacou a necessidade de coordenar o trabalho das forças de segurança com as organizações e empresas que atuam na esfera digital para combater ataques cibernéticos.