Morreu a diva do cinema italiano Gina Lollobrigida

A Ansa recorda que, em setembro do ano passado, a atriz, que muitos recordam como La Bersagliera, personagem que interpretou nos filme “Pão, Amor e Fantasia” (1953) e “Pão, Amor e Ciúme” (1954), teve alta de uma clínica, onde tinha sido internada devido a uma queda, em casa, na qual tinha fraturado do fémur.

Gina Lollobrigida, carinhosamente apelidada Lollo e descrita pela agência de notícias como “grande protagonista do cinema italiano”, nasceu em Subiaco, na região de Lazio, onde se situa Roma, em 04 de julho de 1927.

De acordo com o ‘site’ especializado iMDB, o primeiro filme no qual participou, “Águia Negra”, de Riccardo Freda, data de 1946. Antes disso, trabalhou como modelo fotográfica.

A sua popularidade está muito ligada ao novo cinema italiano, mas foi num filme francês, “As aventuras de Fanfan la Tulipe”, de Christian-Jaque, datado de 1952, que a carreira de Gina Lollobrigida ‘deu o salto’ e tornou-a numa das ‘sex symbols’ do cinema italiano.

Ao longo da carreira, foi dirigida por cineastas como Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Carlo Lizzani, Peter Glenville ou Pietro Germi.

Gina Lollobrigida venceu vários prémios, entre os quais sete David di Donatello, atribuídos pela Academia Italiana de Cinema e considerados os Óscares de Itália.

Nos últimos anos, Lollo dedicava-se sobretudo às artes plásticas e fotografia.

No dia do 95.º aniversário, em 04 de julho do ano passado, Gina Lollobrigida disse à Ansa que estava determinada a manter-se criativa, com os projetos de fotografia e artes plásticas.

“Estou a preparar um livro [de desenhos] cheio de ‘sanguine’ [uma flor vermelha], ‘sketches’ em ocre, é um trabalho importante, exigente”, disse na altura, acrescentando ainda ter “muito para dizer”.

