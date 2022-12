Montanha Pico Festival em janeiro 2023

Além de conferências, masterclass, partilha de experiências, apresentação de estudos e momentos de networking, o programa da Mostra, que decorre de 6 a 8 janeiro, é dedicado ao que se faz nos Açores.





De acordo com Terry Costa, diretor artístico da MiratecArts e fundador do festival, citado em comunicado, as sessões da noite começam na sexta-feira com um “documentário produzido nos Açores, pela empresa picoense, Comunicar Atitude. No sábado, vamos apresentar a última longa de ficção, totalmente filmada nas ilhas. E no domingo, um açoriano leva-nos pelo mundo em bicicleta”.





Desta forma, na sexta-feira, pelas 21h30, o Auditório da Madalena, exibe o documentário "Os livros que ficaram por ler de Pedro Da Silveira", da realizadora Sandra Cristina Sousa.





No sábado, é a vez do filme “Lobo e Cão”, de Cláudia Varejão, que conquistou o prémio principal da competição “Dias dos Autores”, no Festival Internacional de Cinema de Veneza.





No domingo, a fechar o programa do Encontro, o realizador Nuno Tavares apresenta "A Alma de um Ciclista". Este filme já chegou a 39 Festivais de Cinema Internacionais, em 18 países, recebendo sete prémios e três Menções Honrosas.





Além das sessões da noite, no domingo 8 de janeiro, pelas 17 horas, o realizador Francisco Rosas apresenta "Cine Esperança", enquanto no sábado, às 16 horas, vão ser apresentadas curtas produzidas nos últimos dois anos, nos Açores, nomeadamente "Cemitério Vermelho" de Francisco Lacerda, filmado na ilha de Santa Maria; "The Lonely Doryman" de Noah Duarte; Sara Leal com Fake Plastic Flower"; e Bruno Correia, com "À la minute".





O Montanha Pico Festival continua até 31 de janeiro, apresentando 18 sessões, com mais de 30 filmes, nos três concelhos da ilha do Pico.