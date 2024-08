Matilde Roias ascende ao principal escalão nacional

A jogadora micaelense Matilde Roias vai jogar a época de 2024-2025 ao serviço do Clube de Albergaria, emblema da cidade de Albergaria-a-Velha que milita no principal escalão do futebol feminino nacional, a Liga BPI.

A extremo de 18 anos ascende ao escalão sénior depois de três anos em que integrou os níveis de formação do Benfica.



Em declarações ao Açoriano Oriental, Matilde Roias afirma que o sentimento que a domina neste momento de transição é de “gratidão”.

“Sinto-me principalmente grata por esta oportunidade e por finalmente poder mostrar as minhas competências enquanto pessoa e como jogadora”, declarou a jovem natural de Ponta Garça.



O sentimento é também extensível ao clube que a acolhe nesta “oportunidade de crescimento”.

“Desde o início mostraram muito interesse em mim, e isso também me cativou. O facto de mostrarem que me queriam lá fez-me acreditar muito no projeto”, declarou a jovem.



Quanto ao aumento da exigência esperado para esta época, Matilde Roias mostra-se tranquila: “encaro [o maior grau de dificuldade] da mesma forma que até aqui. A partir do momento em que estou a jogar tento dar o meu melhor e estar concentrada”, garantiu a atleta.



“Sinto-me também bastante orgulhosa por poder representar a minha região no continente e acho que ser dos Açores me dá uma força extra”, acrescentou.

Matilde Roias já está integrada nos trabalhos do grupo orientado por Nuno Amieiro e diz sentir-se como “em casa”.

“O grupo é humilde, trabalhamos bem e aqui há uma clara aposta nos valores. Sinto-me «em casa». Este é um clube bastante humilde e isso vai ao encontro dos meus padrões enquanto pessoa”, assentiu a jovem jogadora.