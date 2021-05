Mário Rui Pacheco é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara da Lagoa

De acordo com nota, o candidato considera que o “concelho da Lagoa precisa de uma renovação na intervenção política, com uma atuação mais dinâmica, junto dos seus munícipes, e menos fechada no interior do edifício da autarquia”.





Esta candidatura pretende “representar todas e todos os munícipes que ambicionam, de facto, um futuro diferente para o concelho”.





Mário Rui Pacheco tem 35 anos, é economista licenciado pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, Mestre em Gestão Jurídico Empresarial pela UPMind - Formação Avançada e Especialização Pós-Universitária, e mestrando em Ciências Económicas e Empresariais na área de Economia e Políticas Públicas na Universidade dos Açores.





Empresário do concelho da Lagoa há cerca de 10 anos no ramo do comércio a retalho de animais de companhia e respetivos alimentos e, recentemente, fundador de um projeto, também incorporado no tecido empresarial do concelho da Lagoa, na área da consultoria empresarial e financeira.





A nota refere que mesmo não sendo “filho da terra”, adotou desde cedo a Lagoa, investindo nesta, procurando também as suas “fragilidades enquanto cidade mais jovem dos Açores, percorrendo todo o concelho, testemunhando as carências da população, ouvindo as suas ideias e procurando dar voz ao povo lagoense”.





Das suas prioridade fazem parte o combate à “crise económica, lutar por mais transparência nos processos camarários, valorizar a cultura, garantir melhores políticas ambientais e de defesa dos animais, melhorar a rede transportes públicos para chegar de forma eficiente a todas as freguesias e as unir, aproximando-as ao seu centro histórico e garantir habitação digna a preço acessível que promova a fixação de jovens no concelho”.