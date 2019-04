Maria Marques Costa foi a vencedora da XXVIII Gala Regional dos Pequenos Cantores

Maria Marques Costa, de 8 anos, natural de Ponta Delgada, foi a grande vencedora da XXVIII Gala Regional dos Pequenos Cantores Caravela D’Ouro, que decorreu, no passado sábado, no Gimnodesportivo da Vila da Povoação.

Maria Marques Costa arrecadou o 1º lugar com a canção “O Meu Coração”, com letra e música da “Academia De Expressões” e vai marcar presença Festival Internacional dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz.





Em 2º lugar ficou a Catarina Pacheco, de 10 anos, natural da Povoação, com a canção “As Cores do Mundo”, com letra e música de Francisco Doutel. Catarina Pacheco vai fazer uma participação especial no Festival Baleia de Marfim, das Lajes do Pico.





Em 3º lugar ficou Matilde Costa, de 10 anos, da Nossa Senhora dos Remédios, com a letra e música o “Arco-íris Encantado ”, dos irmãos Ana Paula e Paulo Rodrigo Leite.







A “Melhor Letra” foi atribuída a Rafael Carvalho com o título “Construir o Futuro”, interpretada por Joana Cardoso. Já o troféu da “Melhor Música” foi para César Carvalho com a canção “Imaginar e Brincar”, interpretada pela Marta Dâmaso.







O galardão da “Canção Recomendada para Crianças” foi para Rita Linhares, de 8 anos, de Ponta Delgada, com o tema “Carta de Papel”, letra e música de Ana Paula Andrade.







Refira-se que ao intervalo da XXVIII Gala dos Pequenos Cantores foi animado pela Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Povoação e com o Coro Infanto-juvenil da Gala, com as interpretações de Paulo Furtado e Laura Pacheco e ainda com as participações especiais de Maria Silveira, representante do Festival Infantil Baleia de Marfim, das Lajes do Pico, e Maria Frederica, vencedora da XXVII Gala Regional dos Pequenos Cantores Caravela D’ouro.



Os pequenos participantes foram acompanhados por 17 músicos e dois solistas que compõem a Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Povoação, sob a batuta do Maestro Carlos Sousa e pelo Coro Infanto-Juvenil da Caravela D’ouro, composto por 43 crianças do município povoacense, sob a direção da Maestrina Andreia Festa Amaral.