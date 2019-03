Maria do Rosário Vidal é a nova coordenadora da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados

De acordo com nota do executivo regional, Rosário Vidal, que exerce atualmente o cargo de Chefe da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Ponta Delgada, completou a licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, em 1990, e uma pós-graduação em Cuidados Paliativos pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em 2009.

A especialista em Medicina Interna exerce a sua atividade profissional no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nos serviços de Medicina Interna, Unidade de Oncologia Médica e Unidade de Cuidados Paliativos, tendo também desempenhado funções como Chefe de Equipa do Serviço de Urgência.

Da nova equipa de coordenação da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados (RRCCI) fazem também parte a enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, Maria Emília Silveira, em representação da Direção Regional da Saúde, e Maria José Martins Silva, em representação da Direção Regional da Solidariedade Social, que se mantém em funções.