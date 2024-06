Marcelo deseja boa sorte a Portugal e confirma presença no terceiro jogo

Marcelo e o presidente da Assembleia de República, José Pedro Aguiar-Branco, receberam no Palácio de Belém a comitiva lusa, chefiada pelo líder da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e tiraram uma fotografia de grupo, antes de a seleção rumar em 13 de junho à Alemanha para o Europeu.

O capitão Cristiano Ronaldo e Rúben Neves, ainda em período de descanso, estiveram ausentes, assim como João Cancelo, devidamente autorizado pela FPF, por questões pessoais.

De acordo com o organismo federativo, Marcelo Rebelo de Sousa vai marcar presença no duelo da terceira e última jornada do Grupo F, com a Geórgia, em Gelsenkirchen, a 26 de junho.

Antes do jantar em Belém, que juntou todo o staff, estrutura técnica e jogadores da seleção portuguesa, Marcelo fez questão de tirar uma ‘selfie’, algo frequente nas visitas a Belém.

Antes de ser recebido pelo Presidência da República, a seleção nacional teve na quarta-feira a visita do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que assistiu ao início de um treino e visitou as infraestruturas da Cidade do Futebol, em Oeiras, anunciando depois que vai estar em Leipzig, em 18 de junho, para a estreia lusa frente à República Checa.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a Croácia, no sábado, no Estádio Nacional, e a República da Irlanda, a 11 de junho, em Aveiro.

No primeiro jogo de preparação, a seleção nacional venceu a Finlândia, por 4-2, em Alvalade.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.