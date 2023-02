Mais de duas mil pessoas vão “Cantar às Estrelas” na Ribeira Grande

Para Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal, esta é uma manifestação cultural que “cada vez mais junta os mais velhos aos mais novos, permitindo que os jovens se sintam mais próximos das tradições”, realçando com que este ano o evento terá o maior número de sempre de grupos e participantes, contando com convidados de honra como o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia.

O autarca realçou ainda que devido a este evento, anualmente, centenas de pessoas visitam a cidade da Ribeira Grande neste dia para louvar a padroeira, erguendo cânticos em sua honra, em grupos das diversas freguesias do concelho e da ilha, encerrando assim a época natalícia que se inicia a 8 de dezembro.