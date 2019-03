Mais de 900 doces candidatos às “7 Maravilhas Doces de Portugal”

As mais lidas

A gala final decorre no dia 07 de setembro e, entre os 14 finalistas apurados, vão ser eleitos sete doces pelos portugueses como as sete maravilhas de Portugal.

De acordo com o comunicado, nas sete categorias a concurso resultou um total de 907 doces inscritos, sendo a categoria “Doces de Território”, com 246 candidaturas, a que recebeu o maior número de inscrições.

