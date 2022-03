Mais de 72 mil pessoas receberam dose de reforço em 24 horas

Segundo o boletim diário da DGS, já foi administrado esse reforço da imunização contra o coronavírus a 1.602.356 pessoas, enquanto 8.599.115 têm agora a vacinação primária completa, mais 2.211 do que no dia anterior.

Receberam esta dose de reforço perto de 530 mil idosos com 80 ou mais anos, cerca de 526 mil da faixa entre os 70 e 79 anos e mais 261 mil do grupo etário entre os 65 e os 69 anos.

Em relação à vacina da gripe, os dados da DGS indicam que 17.698 pessoas foram vacinadas nas últimas 24 horas, o que faz com que estejam já imunizadas 2.097.632 pessoas.

A covid-19 provocou pelo menos 5.253.726 mortes em todo o mundo, entre mais de 265,13 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.551 pessoas e foram contabilizados 1.169.003 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.