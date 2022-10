Mais de 20 crianças entre os mortos em ataque numa creche da Tailândia

O Ministério da Saúde tailandês disse que 32 pessoas morreram na creche e 18 ficaram feridas, de acordo com o jornal local Daily News.

O atacante é um antigo agente da polícia de 34 anos que foi expulso da corporação por posse de drogas, disse o coronel Jakkapat Vijitraithaya, da polícia tailandesa, citado pela agência francesa AFP.

A polícia tinha anunciado que o atacante estava em fuga, mas veio a descobrir que se suicidou depois de matar a mulher e o filho.

“Confirmamos que o criminoso se suicidou”, disse a polícia na rede social Facebook, segundo a agência espanhola EFE.

O ex-agente forçou a entrada na creche e atacou crianças e adultos com pelo menos uma arma de fogo e uma faca, disse a polícia.

O ataque teve por alvo uma creche frequentada por crianças com idades entre os 2 e os 5 anos.

O agressor fugiu num carro e atingiu vários peões, segundo a polícia.

A creche situa-se na cidade de Uthai Sawan, na província de Nong Bua Lamphu, a cerca de 200 quilómetros a nordeste da capital tailandesa, Banguecoque.

Desconhece-se o motivo do ataque.

O primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan-ocha, expressou as suas condolências às famílias das vítimas.

“Ordenei ao chefe da polícia que fosse imediatamente para a área e que todas as agências relacionadas ajudassem urgentemente todas as pessoas afetadas”, anunciou ainda o chefe do Governo no Facebook.

Os ataques deste género são raros na Tailândia, mas em fevereiro de 2020, um oficial do exército matou 29 pessoas depois de ter discutido com um superior.