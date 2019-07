Maia organiza passeio pelo mundo ancestral do chá

Um passeio interpretativo pelo mundo ancestral do chá açoriano é o programa turístico do Posto de Turismo da Maia - Casa do Povo da Maia para a manhã do dia 27 de julho (sábado), tendo como ponto de encontro o recinto da Fábrica de Chá Gorreana.

Nesta atividade que conta com elementos do Museu Carlos Machado, os participantes terão a oportunidade de conhecer o chá enquanto produto de excelência, as suas origens e relevância sócio-económico-cultural ao longo dos séculos, (re)descobrindo o centenário museu-vivo da Fábrica de Chá Gorreana, verdadeiro polo-dinamizador turístico da freguesia da Maia.

Haverá ainda degustação de chá e biscoitos com direito a um passeio pelas plantações de chá, num ambiente revigorante.

A concentração está prevista para as 9h30 na Fábrica de Chá Gorreana.

As inscrições são limitadas para assegurar a qualidade do evento, devendo ser feitas no Posto de Turismo da Maia ou no link: https://bit.ly/2S7Tmso.