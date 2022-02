Madeira regista 27 novos casos e 25 recuperações

“No dia 30 de julho de 2021, há a reportar 27 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na RAM [Região Autónoma da Madeira], pelo que a região passa a contabilizar 10.229 casos confirmados de covid-19 [desde o início da pandemia]”, pode ler-se no boletim epidemiológico.

Em relação aos novos casos, a DRS indica que 11 são importados – nove do Reino Unido, um de Espanha e um do Líbano – e os restantes 16 são de transmissão local.

O arquipélago contabiliza, até à data, um total de 74 óbitos associados à doença.

A direção regional refere também que dos 243 casos atualmente ativos, “87 são casos importados e 156 são de transmissão local”.

Com mais 25 recuperações nas últimas 24 horas, a região soma um total de 9.912 pessoas curadas.

Hoje, os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) atribuem à Região Autónoma da Madeira 23 novos casos, acrescentando que este arquipélago diagnosticou 10.581 infeções e 71 mortes devido à covid-19.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Em relação ao isolamento dos casos positivos, quatro pessoas encontram-se internadas numa unidade polivalente no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, sem registo de doentes nos cuidados intensivos.

Outras 69 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

De acordo com a DRS, estão a ser avaliadas 110 situações relacionadas com “viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas”.

“Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 542 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo”, lê-se na mesma nota.

Por outro lado, no que respeita à vigilância de viajantes, 41.195 pessoas estão também a ser acompanhadas com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.202.179 mortos em todo o mundo, entre mais de 196,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.344 pessoas e foram registados 966.041 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.