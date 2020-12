Madeira com mais 29 casos todos de transmissão local

De acordo com o boletim da DRS sobre a situação epidemiológica no território do arquipélago da Madeira, foram já contabilizados 2.394 notificações de casos suspeitos de covid-19, das quais 1.460 não se confirmaram.

"Há 29 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira (RAM) passa a contabilizar 963 casos confirmados de covid-19 no território regional, tratando-se de casos de transmissão local, associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados", refere a DRS.

A DRS assinala que nos casos confirmados na quarta-feira, cinco são na área da educação, nomeadamente crianças, com idades entre 8 e 15 anos, que frequentam estabelecimentos de ensino no Funchal, em Machico e em Santa Cruz; um profissional de saúde, com atividade no SESARAM, EPERAM; um profissional afeto ao ISSM, IP-RAM, com atividade no concelho de Santa Cruz, um funcionário de um equipamento social particular; três pessoas com atividade numa instituição comunitária de caráter social e dois adultos com atividade profissional num serviço municipal, todos estes no concelho do Funchal.

Em todas estas instituições foram ativados os respetivos planos de contingência, estando igualmente em curso as investigações epidemiológicas.

A DRS informa que houve mais 20 casos recuperados, passando a região a contabilizar 693 casos recuperados de covid-19, dois óbitos e 268 os casos ativos, dos quais 48 são casos importados e 220 são casos de transmissão local.

Relativamente à residência dos casos ativos, 26 são não-residentes e 242 são residentes na RAM.

No que diz respeito ao isolamento dos casos ativos, 23 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 232 em alojamento próprio e 13 pessoas encontram-se internadas, nove na Unidade Polivalente e quatro na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

A DRS adianta ainda que, no total, há 130 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, seis provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 124 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM cujas investigações epidemiológicas estão em curso.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam agora 19.862 chamadas, mais 183 chamadas nas últimas 24 horas.

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.493 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita a vigilância de viajantes, 7.808 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.