Madalena recebe Feira de Produtos Regionais

Promovido pela Câmara Municipal da Madalena, o certame leva ao centro da vila o melhor da gastronomia picoense e açoriana, com bolachas e caramelos caseiros, bolos e chupa-chupas com decoração natalícia, cabazes com produtos caseiros, coscorões, rabo-de-gato, amendoins de açúcar, compotas e mini-donuts, que certamente deixarão os visitantes com água na boca.



Visando promover os produtos locais e dinamizar o comércio local, apoiando os produtores na venda das suas produções, a iniciativa traduz o inequívoco contributo do Município no fomento à economia do Concelho.