Macron dissolve parlamento e convoca legislativas antecipadas

"Não posso fingir que nada aconteceu", justificou Macron, numa declaração a partir do Palácio do Eliseu, após serem anunciadas as projeções de resultados que dão a coligação encabeçada pelo partido do Presidente, Renascença, com 15,2% e a União Nacional (Rassemblement National, RN na sigla francesa), de Marine le Pen, com 31,5%.

"Após ter efetuado as consultas previstas no artigo 12º da nossa Constituição, decidi devolver-vos a escolha do nosso futuro parlamentar através do voto", disse Macron.

"Dentro de alguns instantes, assinarei o decreto de convocação das eleições legislativas, que se realizarão a 30 de junho para a primeira volta e a 7 de julho para a segunda", acrescentou.

As primeiras projeções da empresa Ipsos para a maioria dos meios de comunicação social franceses indicam que a União Nacional (Rassemblement National, RN na sigla francesa), formação de extrema-direita, obteve 31,5%, quase um terço do total.

O presidente da RN, Jordan Bardella, considerou após a divulgação destes números que "o Presidente da República não pode ficar surdo a esta mensagem".

"O fosso sem precedentes entre a maioria presidencial e o principal partido da oposição reflecte, esta noite, um repúdio e uma rejeição clara da política conduzida por Emmanuel Macron e pelo seu governo", desafiando "solenemente" ao Chefe de Estado que dissolvesse a Assembleia Nacional.

As eleições legislativas estavam previstas para junho de 2027, dois meses depois das eleições presidenciais.