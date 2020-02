Livro de crónicas sobre comunidade açoriana nos EUA lançado na Região

A iniciativa, promovida pela Direção Regional das Comunidades, em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e com a Editora Letras Lavadas, terá lugar domingo, 2 de fevereiro, pelas 20h00, nos Paços do Concelho de Angra do Heroísmo, e, no dia seguinte, na Livraria Letras Lavadas, em Ponta Delgada, pelas 18h00.

Segundo o GACS, a obra apresenta as crónicas do autor publicadas ao longo dos anos em vários jornais de língua portuguesa, com as suas reflexões sobre as comunidades de emigrantes e descendentes açorianos nos EUA, com destaque para o movimento associativo, o ensino da língua portuguesa, a presença na vida política e as vivências dos emigrantes e das suas sucessivas gerações.

Refira-se que Diniz Borges, natural da Praia da Vitória, emigrou para os EUA com os pais aos 10 anos, sendo licenciado e mestre em Literatura Étnica. Atualmente, é professor na California State University, em Fresno, e Diretor do Portuguese Beyond Borders Institute (PBBI), da mesma universidade, e no College of the Sequoias, em Visalia.