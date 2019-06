Liverpool procura hoje vencer sexto título, Tottenham é ‘estreante’ na final

O Liverpool procura vencer este sábado a Liga dos Campeões de futebol pela sexta vez, a primeira desde 2004/05, enquanto o Tottenham se estreia em finais da prova num duelo 100% inglês no Wanda Metropolitano, em Madrid.

No estádio do Atlético vão estar duas equipas que acederam ao jogo derradeiro depois de reviravoltas nas meias-finais: os ‘reds’ levaram a melhor frente ao FC Barcelona (3-4), enquanto os ‘spurs’ bateram a ‘surpresa’ Ajax (3-3, avançando devido à regra de golos fora).

Desde 2013 que não havia uma final da ‘Champions’ sem o português Cristiano Ronaldo, agora na Juventus, ou o argentino Lionel Messi, dos catalães, pelo que o vencedor terá um novo ‘craque’.

Como favorita parte a equipa de Jurgen Klopp, que venceu cinco de oito finais na sua história e foi finalista em 2017/18, perdendo por 3-1 frente ao Real Madrid de Ronaldo.

Pelo caminho, deixaram Bayern de Munique, nos ‘oitavos’, o FC Porto nos quartos de final e os ‘culés’ nas meias-finais, para chegar à final, na qual o Tottenham se estreia, à procura de conseguir o quarto título europeu, o primeiro desde a Taça UEFA de 1983/84.

A formação de Mauricio Pochettino afastou o Borussia de Dortmund, os ‘conterrâneos’ do Manchester City e o Ajax para chegar a Madrid.

O Liverpool conquistou o seu 59.º e último ‘caneco’ em 2011/12, ao vencer a Taça da Liga inglesa, também o último troféu a entrar, já há mais de uma década (2007/08), para as ‘vitrinas’ do Tottenham.

Este ano, os ‘reds’ foram segundos na Liga inglesa, em que os ‘spurs’ acabaram em quarto, chegando a este jogo com os dois treinadores à procura de uma primeira conquista europeia, afastando o rótulo do ‘quase’, sendo que será a terceira tentativa para Klopp e a primeira para Pochettino.

O médio Keita é a principal ausência no Liverpool, com o ponta de lança Firmino recuperado, enquanto no Tottenham o ‘capitão’ e avançado Harry Kane está em dúvida para o jogo.

A final da edição 2018/19 da Liga dos Campeões, entre os conjuntos ingleses Liverpool e Tottenham, realiza-se no sábado, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), com arbitragem do esloveno Damir Skomina.