Lincoln alvo de atos racistas no estádio Municipal de Braga

O minuto 90+2 da partida de segunda-feira entre o Sporting de Braga e o Santa Clara é mais um momento que envergonha o futebol português. Na altura em que Lincoln abandonava o relvado, sendo substituído por João Afonso, entre assobios e apupos, alguns elementos afetos à claque bracarense terão brindado o jogador com sons a imitar um macaco.



A situação, que nas imagens televisivas do encontro, na Sport TV1, não é visível, foi denunciada nas redes sociais por um adepto bracarense que se encontrava no local.

“Completamente desiludido com a claque do Sporting Clube de Braga. Nos minutos de compensação, com a saída do Lincoln (jogador do Santa Clara) alguns membros da claque fazem barulhos a imitar macacos. E como bracarense fico triste e espero que alguma penalização seja cobrada”, relatou João Gonçalves no Twitter.

A publicação ganhou dimensão rapidamente e o próprio jogador, minutos depois, respondeu nas redes sociais, agradecendo as “muitas mensagens de força pelo episódio que ocorreu hoje”, mas também a “todos que entendem ou sentem como eu esse tipo de situação”.



O Santa Clara reagiu ontem de manhã ao episódio e através de um comunicado, a SAD dos encarnados de Ponta Delgada “condenou e repudiou todo e qualquer ato de intolerância e discriminação racial”.



Na mesma comunicação, a administração da SAD açoriana sublinhou que está “ao lado do nosso atleta na denúncia e combate de tais atos de intolerância”.



Na resposta, o Sporting Clube de Braga mostrou-se “surpreendido pelas acusações de racismo por parte do Santa Clara e do atleta Lincoln”, sublinhando que “nem durante nem depois do jogo, nenhum elemento afeto ao Santa Clara ter referido tais acontecimentos, de forma formal ou informal”.