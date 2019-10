Líder do PSD/Açores diz que Montenegro representa "nova esperança"

As mais lidas

A liderança do PSD a nível nacional está em debate público após a derrota do partido nas legislativas de domingo.

"Tenho a certeza que com Luís Montenegro os Açores não ficarão esquecidos", prosseguiu ainda o social-democrata açoriano, sublinhando estar a falar a título pessoal.

O líder do PSD, Rui Rio, não indicou na lista às europeias um nome pelos Açores em lugar tido elegível, e Alexandre Gaudêncio lembra ainda esse episódio, evocando o provérbio que diz que "quem não se sente não é filho de boa gente".

"Julgo que Luís Montenegro é a figura que, na minha opinião pessoal, gera mais consenso neste momento para liderar o partido", considerou Alexandre Gaudêncio, falando à agência Lusa um dia após o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro ter anunciado que será candidato à liderança do partido nas próximas eleições diretas.

O presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, declarou esta quinta-feira apoio público à candidatura de Luís Montenegro à liderança dos sociais-democratas, definindo-o como um homem que representa uma "nova esperança" para o partido.

