Líder do executivo açoriano diz que Centeno deixa património de “credibilidade”

O líder do executivo açoriano, que falava aos jornalistas na sequência de uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, Manuel Alevar, naquela ilha, considerou que a remodelação reflete “o juízo” feito pelo primeiro-ministro, António Costa, em relação ao ministro de Estado e das Finanças, que deixa um “património de credibilidade” e de “conquista, do ponto de vista financeiro, com benefícios para o país”.

O Presidente da República aceitou a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro, e a sua substituição por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento, com a tomada de posse marcada para segunda-feira.

Para Vasco Cordeiro, Mário Centeno promoveu uma “boa projeção externa” do país na “forma como se superou a crise financeira” que afetou Portugal, tendo a “receita aplicada conseguido simultaneamente a promoção do emprego e o rigor na gestão das contas públicas”.

O ministro de Estado e das Finanças cessante, Mário Centeno, irá apresentar ainda esta terça-feira juntamente com a sua equipa, da qual faz parte o seu sucessor, João Leão, o Orçamento Suplementar de 2020.