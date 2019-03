Lançamento do livro "As Casas do Povo da Ilha do Pico" dia 15 de março

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, promove sexta-feira, dia 15 de março, pelas 18 horas, o lançamento do livro "As Casas do Povo da Ilha do Pico", de José Carlos Costa.

A apresentação desta obra está a cargo de Norberta Amorim e de José Alberto Fialho.

Este é o 10º livro da autoria de José Carlos Costa e pretende homenagear as casas do povo da ilha do Pico, "perpetuando as suas atividades, e, nesse sentido, ao longo de 364 páginas, conta a história das 17 instituições, procedendo ao seu enquadramento legislativo, histórico e populacional", lê-se em nota informativa.

No contexto do surto de desenvolvimento que aconteceu no Pico nas últimas três décadas do século passado, as Casas do Povo foram, para além de balcões ou terminais da Segurança Social, que potenciaram a sobrevivência de famílias, o garante da atividade cultural, recreativa e desportiva da ilha.