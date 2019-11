Lagoa inaugura pista de gelo e iluminação de Natal a 1 de dezembro

A inauguração da iluminação está prevista para as 18h30 e conta com a atuação do coro infantil do CATL “O Borbas”, na Praça de N. Sra. do Rosário; seguindo-se pelas 19h00 a exibição musical do Clube de Patinagem de Santa Cruz, abrindo, deste modo, a pista de gelo ecológica a todos aqueles que queiram patinar.





Pelas 20h30 decorrerá a inauguração do presépio das grutas do convento de Santo António, que conta com um concerto musical levado a cabo pelo Orfeão de Nossa Senhora do Rosário, com a participação da Associação Musical de Lagoa.





Segundo a nota de imprensa, a pista de gelo em causa é ecológica, amiga do ambiente, na medida em que não tem qualquer consumo de energia elétrica para a sua refrigeração, nem consumo de água, já que terá gelo sintético.A mesma funcionará até dia 5 de janeiro 2020.







Não será cobrado qualquer custo para usufruir da pista de gelo, devendo apenas obedecer às regras que serão impostas pelos funcionários de apoio, nomeadamente no que diz respeito ao controle de entrada e saída da mesma, bem como na entrega e devolução de patins e capacetes. O tempo de patinagem será entre 10 minutos, no período de maior afluência pública e/ou 20 minutos no tempo de menor adesão.





A nota explica, ainda, que a pista apresenta uma capacidade máxima para 20 pessoas e estará aberta ao público entre as 18h30 e as 22h00, nos seguintes dias úteis: de 2 a 6 de dezembro e de 9 a 13 de dezembro, e das 15h00 às 22h00, de 16 a 20 de dezembro, nos dias 23, 27 e 30 de dezembro, 2 e 3 de janeiro. Já nos fins de semana, a mesma abrirá das 10h00 às 22h00, com interrupção entre as 12h30 e as 14h00, sendo que nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro, estará encerrada.