Jovens açorianos criam série de televisão

Ana Lopes, Pedro Almeida Maia e Hugo França querem filmar histórias, ficcionadas, mas com base em factos insólitos passados nos Açores



Uma atriz, um escritor e um realizador juntaram-se para criar uma série de televisão gravada nos Açores. A atriz Ana Lopes garante a produção e um dos papéis principais, o escritor Pedro Almeida Maia tem a seu cargo o guião, e Hugo França a realização. O resultado é “Islanders”, um projeto que obteve o apoio do Governo Regional através do do programa “Põe-te em Cena”, e do Grupo Marques e Associados, mas que precisa agora de mais aliados e apoios para que todos os episódios sejam gravados.







Pode ler mais na edição desta terça-feira, 20 agosto 2019, do jornal Açoriano Oriental