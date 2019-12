Irmãos Rita foram os grandes vencedores da feira de Outono

A exploração dos Irmãos Rita, na freguesia da Maia, foi a grande vencedora do VI Concurso Micaelense da raça Holstein Frísia de Outono, garantindo o prémio da vaca grande campeã, vice grande campeã, melhor conjunto de vacas e melhor úbere.



A vaca vencedora, curiosamente, apresenta o nome de “Campeã” e acabou por conquistar o júri do concurso, John Werry, proveniente do Canadá, que descreveu aos jornalistas as características que valorizou neste animal. “É uma vaca com um ótimo balanço. Apesar da sua idade apresenta ótimas pernas e um sistema mamário muito bonito”, frisou.







Ler mais na edição desta segunda-feira, 02 dezembro 2019, do jornal Açoriano Oriental