IPMA coloca 15 distritos em aviso amarelo devido à chuva entre este domingo e a noite de segunda-feira

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo significa "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

Este alerta vigora a partir da meia noite e até as 06:00, prevendo-se aguaceiros ou chuva “que poderá ser persistente e por vezes forte”.

Para este período, e é esperada chuva “por vezes forte”, sendo que nos distritos do continente espera-se que, além de forte, a chuva seja também persistente.

O aviso amarelo de previsão de chuva, por vezes forte, para hoje abrange os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este domingo sete distritos em alerta amarelo devido à previsão de chuva, tendo emitido o mesmo nível de alerta para mais nove distritos a partir das 00:00 horas desta segunda-feira.

