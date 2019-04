A entrega da investigação aos eventuais maus-tratos a idosos nos Cuidados Continuados da Santa Casa de Ponta Delgada à coordenadora do DIAP, o que deverá acelerar o processo, está em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 7 de abril de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para o empate do Santa Clara com o Belenenses no Jamor.



"Ponta Delgada no top 3 das preferências dos viajantes" e "Mais dois sismos sentidos em São Miguel" são outros destaques do jornal.