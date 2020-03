“Ilhas do Infante – Um Cruzeiro Nos Açores” lançado quinta-feira

Guilherme de Morais, nasceu na cidade de Ponta Delgada, a 8 de Setembro de 1904. Faleceu ainda jovem, com apenas 33 anos de idade. Destacou-se como estudante distinto na sua ilha onde frequentou o Liceu Antero de Quental, quer em Lisboa, onde se formou em Direito. Distinguiu-se como homem das letras e do jornalismo, refere nota.



Restituir o valor merecido à prosa de Guilherme de Morais, uma das vozes há muito esquecidas da literatura açoriana, é a nova aposta editorial da Artes e Letras.



De acordo com texto que faz parte desta nova edição, José Henriques santos Barros refere que "Guilherme de Morais é um autor pouco referenciado nos estudos literários açorianos, completamente ignorada pelas mais recentes gerações, até porque não houve reedições de “Ilhas do Infante. Não pode continuar a sê-lo, sob pena de estarmos a desperdiçar o que de melhor temos no domínio da crónica de viagens".

Por sua vez, Urbano Bettencourt, no seu texto de introdução ao livro, escreveu: "Um livro como as “Ilhas do Infante” fazia parte das minhas referências bibliográficas, mas o meu primeiro acesso a ele ocorreu por interposta leitura do texto de J. H. Barros, incluído nesta edição em boa hora levado a cabo pela Artes e Letras".