III Festa do Livro dos Açores em Ponta Delgada de 26 de julho a 4 de agosto

Entre os dias 26 de julho e 4 de agosto, o passeio marítimo em frente às Portas da Cidade, em Ponta Delgada, acolhe a III Festa do Livro dos Açores, numa organização da Câmara Municipal de Ponta Delgada e pela Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, que contará com uma programação variada que alia as letras à música.

O evento, de entrada livre e gratuita, terá lugar diariamente entre as 18 horas e as 23 horas, com venda livros a preços especiais e animação cultural.

A inauguração está agendada para o dia 26 de julho, sexta-feira, às 18 horas, com uma sessão com Autores dos Novos Livros de 2019, adianta nota de imprensa.

No sábado e no domingo haverá animação musical, às 21 horas, com Raúl Damásio & Mário e Nuno Cabral, respetivamente.

Na segunda-feira, 29 de julho, às 18h30, terá lugar o lançamento do livro “São Coisas – A Vida de João Pacheco Pimentel”, de Luís Óscar, organizado pela Letras Lavadas Livraria, seguido de animação musical, às 21h00, com Jaime Goth.

Na terça, na quarta e na quinta, às 21 horas, os livros as letras marcam encontro com a música de Sara Cruz, Clayton e Sara Maria e Jaime Goth, respetivamente.

Na sexta-feira, às 21 horas, comemora-se os 100 Anos de Sophia de Mello Breyner, numa organização da Livraria Leya SolMar.

A 3 de agosto a Festa do Livro integrará a PDL White Ocean. Encerra no domingo, 4 de agosto, dia em que Sara Cruz atua às 21 horas.