O Auditório do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, acolhe na quinta-feira e na sexta-feira (17 e 18 de janeiro), as II Jornadas de Pneumologia, levadas a cabo pelo Serviço de Pneumologia do Hospital de Ponta Delgada, em parceria com a Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Enfermeiros.