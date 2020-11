Homem detido na Povoação por violência doméstica

“No âmbito da execução de um mandado de detenção, emanado pela Autoridade Judiciária competente, foi detido um indivíduo, do sexo masculino de 69 anos, pelo crime da prática de violência doméstica”, refere a PSP em comunicado.

Em Rabo de Peixe, na Ribeira Grande, foi detido um homem de 37 anos, pelo crime de estupefacientes.

Ainda na Ribeira Grande, “foi autuada uma mulher de 20 anos, no centro histórico da cidade, por não utilização da máscara de proteção facial, na proximidade de outras pessoas, conforme as normas em vigor do Decreto Regulamentar Regional 23/2020/A, de 17 de novembro”.

Na Lagoa, foi detido, em flagrante delito, um homem de 26 anos, pelo crime de desobediência, por se encontrar com o título de condução apreendido.

Em Vila Franca do Campo, foi detido um homem de 40 anos e posteriormente conduzido ao Tribunal de Vila Franca do Campo, por falta injustificada de comparência em audiência de julgamento.

Em Ponta Delgada, foi detida uma mulher de 37 anos e posteriormente conduzida ao Tribunal Judicial de Ponta Delgada, por falta injustificada de comparência em audiência de julgamento.