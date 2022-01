Guterres alerta que violência estende-se ao sul e oeste do país

Na carta, citada pela agência noticiosa AFP, o chefe da ONU também acredita que os grupos armados consideram um sucesso a recente saída das forças francesas do norte do país.

“Em geral, os elementos extremistas violentos continuaram a expandir as suas atividades para o sul e o oeste do país”, escreve António Guterres na carta.

“Os ataques parecem ser uma forma de os grupos terroristas armados demonstrarem a sua capacidade contínua de perseguir as forças nacionais e internacionais, projetar o seu domínio no terreno e intimidar as populações”, acrescenta Guterres.

A "campanha [de violência] é provavelmente motivada por sucessos percebidos, em particular o reposicionamento das forças internacionais fora da região de Kidal", afirma o secretário-geral da ONU, referindo-se à retirada militar francesa da Operação Barkhane de várias cidades no norte do Mali.

Na sua avaliação sobre as condições de segurança e a missão de paz da ONU, Minusma, que conta com 16.500 “capacetes azuis”, o chefe da ONU não menciona a possível entrada em cena no país de mercenários do grupo russo Wagner, o que é negado pelo governo, nem o projeto de uma transição política pós-golpe que poderia durar cinco anos.

António Guterres, por outro lado, está particularmente preocupado com a proliferação de ataques envolvendo engenhos explosivos improvisados, que visam as rotas de abastecimento e dificultam as operações da Minusma.

"Os recentes ataques" com esses explosivos "indicam uma evolução clara da ameaça tanto em termos de tática quanto de letalidade dos dispositivos", destaca.

Esses ataques provocaram em 2021 "o maior número de vítimas de operações de manutenção da paz desde 2013: 136 em 2021 em 13 de dezembro (15 mortos e 121 feridos), contra 102 vítimas em 2016".

Mali, palco de dois golpes militares, em agosto de 2020 e em maio de 2021, vive uma crise de segurança desde 2012 com a eclosão de rebeliões independentistas e atividade ‘jihadistas’ no norte.