Governo reúne este mês primeiro Conselho de Ministros no edifício da Caixa Geral de Depósitos

“No mês de julho reunir-se-á aqui. O próximo Conselho de Ministros geral a realizar em Lisboa será aqui”, afirmou António Leitão Amaro no dia em que parte do Governo começou a trabalhar no Campus XXI, em Lisboa, edifício que acolhe ainda a sede da Caixa Geral de Depósitos.

O ministro indicou que a próxima reunião do Conselho de Ministros será descentralizada e acontecerá “no centro-norte do país” e afirmou que, se a reunião seguinte for especializada, ainda que seja na região de Lisboa, pode não ser feita no edifício do Campos XXI.

António Leitão Amaro estimou que o Governo se reúna no Campus XXI “numa das duas próximas semanas”.

Tendo ao seu lado a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, o ministro da Presidência disse a sala onde se vai reunir o Conselho e Ministros não é aquela que o anterior governo tinha definido, mas sim aquela onde estava previsto ser instalado o seu gabinete.

Essa sala “está pronta”, indicou, referindo que o Conselho de Ministros “não voltará a ser na sala onde esteve provisoriamente durante dois anos”.