Governo Regional disponibiliza 1,2 ME para a promoção do destino turístico Açores

Marta Guerreiro, que falava à margem do Conselho Estratégico para a Promoção Turística, salientou a importância do setor do turismo na Região, “que se tem evidenciado como mais um motor da economia açoriana”, pelo que importa “continuar a apostar em iniciativas que permitam promover o arquipélago”.





Citada em nota do executivo, a secretária explicou que “estes apoios financeiros mostram, uma vez mais, que o Governo dos Açores reconhece que o desenvolvimento deste setor deve continuar a ser prosseguido através de um trabalho em conjunto com entidades privadas que têm sabido tirar proveito desta atividade, para além de contribuírem para o aumento da notoriedade nacional e internacional do destino”.





Segundo a governante, “a aposta na promoção é fundamental também por via de várias ações que os privados vão desenvolvendo ao longo do ano, em todas as ilhas”, sendo este regime de financiamento “muito relevante” para a sua concretização.





Os interessados podem obter mais informações sobre o regime de financiamento público de iniciativas com interesse para a promoção do destino turístico Açores, aprovado pelo decreto legislativo regional nº18/2005/A, de 20 de julho, através do endereço eletrónico: https://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sreat-drturismo/livres/can_singulares_Incen_AnimeProm_Tur.htm.