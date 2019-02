Governo dos Açores promove workshops de eficiência energética

Na terça-feira, 19 de fevereiro, a iniciativa decorre na Terceira e no Faial, enquanto, a 22 de fevereiro, terá lugar em São Miguel. Esta ação formativa, realizada em parceria com a RNAE – Associação das Agências para a Energia e Ambiente, é uma das componentes do Programa Integrado de Eficiência Energética (PIEE-IPSS) e visa criar em cada instituição um Coordenador Interno de Energia (CIE), refere nota do executivo.







O CIE será o elo de ligação entre a IPSS onde colabora e o programa PIEE-IPSS, ficando, através desta ação de formação, capacitado para melhorar a eficiência energética no património da IPSS.







As IPSS interessadas em aderir a este programa podem inscrever-se através do endereço eletrónico https://www.piee-ipss.pt/.